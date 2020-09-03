Львівський апеляційний суд скасував дозвіл на будівництво вітряків на Боржаві

Суд у Львові скасував дозвіл на будівництво 34-х гігантських вітряків на найдовшій полонині українських Карпат — полонині Боржава.

Як передає Укрінформ із посиланням на соціальний клуб «Врятуй Боржаву» у Фейсбуці, засідання відбулося за апеляційною скаргою ГО "Ноосфера" та Всеукраїнського громадського руху "Save Borzhava" до Держархбудінспекції.

"Восьмий апеляційний адміністративний суд міста Львова, під головуванням судді Лариси Іщук, скасував дозвіл Держархбудінспекції на будівництво вітряків на Боржаві. Перед засіданням відбувався мітинг на підтримку збереження Боржави за участі представників громад свалявських Березників, міжгірського Пилипця, екологічної, наукової, туристичної, спортивної спільнот та небайдужих громадян", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що забудовник ТОВ «Атлас Воловець Енерджи» отримав дозвіл на будівництво 34 вітроенергетичних установок висотою до 180 м на вершинах та відрогах Боржавських Полонин. Вся територія планованого будівництва віднесена Радою Європи до «Смарагдової Мережі» - тобто ця зона є особливо цінною з точки зору збереження біорізноманіття у Європі, а будівництво тут є порушенням міжнародних зобов’язань України зі збереження таких територій.

Також зазначалося, що масштабні будівельні роботи на нестійких ґрунтах полонини призведуть до ряду катастрофічних наслідків для чутливої гірської екосистеми, а також для господарства прилеглих районів. Техногенне втручання в унікальні ландшафти матиме наслідком втрату туристично-рекреаційного потенціалу цього регіону.

Дозвіл на будівництво був виданий з порушеннями законодавства. Водночас суд першої інстанції проігнорував ряд важливих для справи обставин, а також, як зазначають активісти, цинічно порушив права позивача – ГО «Ноосфера», не дозволивши ознайомитись з документами, які були підставою для отримання оскаржуваного дозволу. Відтак, громадськість оскаржила судове рішення 1-ї інстанції в апеляційному суді та виграла його.