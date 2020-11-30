На Житомирщині запустили челендж про безпечний туризм

У Житомирській області стартував челендж про безпечний туризм, щоб популяризувати подорожі територією області.

Про це у Фейсбуці інформує Житомирський обласний туристичний інформаційний центр, передає Укрінформ.

«Запрошуємо вас долучитися до ідеї та зробити фото в масці на фоні будь-якого туристичного об’єкта нашої області, викласти його в соцмережі з хештегом #Безпечнийтуризм, #МандруйУкраїною #МандруйЖитомирщиною та надіслати його нам на електронну пошту zhotic@ukr.net», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мета челенджу – привернути увагу людей до внутрішнього туризму та нагадати про правила безпеки під час подорожей.

У турінфоцентрі обіцяють подарунки трьом учасникам челенджу, яких оберуть рандомним способом.