На Львівщині створили національний природний парк "Королівські Бескиди"

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 526/2020 "Про створення національного природного парку "Королівські Бескиди" на Львівщині.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави, документ спрямований на збереження, відтворення, ефективне використання природних комплексів Українських Карпат, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність.

Зазначається, що національний природний парк "Королівські Бескиди" створюється у Львівській області. До його території мають включити майже 9 тис. га комунальних земель, що перебувають у підпорядкуванні "Старосамбірського дочірнього лісогосподарського підприємства "Галсільліс": 8691 гектар, що вилучається та надається національному природному парку в постійне користування, та 306 гектарів у межах Дністрянського лісництва, що включаються до його території без вилучення у землекористувача.

Кабінет Міністрів України має забезпечити затвердження у шестимісячний строк Положення про національний природний парк "Королівські Бескиди».

Крім того, уряд має передбачити у проєкті закону про державний бюджет України на 2021-й і наступні роки кошти, необхідні для функціонування нового нацпарку.

Як поінформували в ОП, глава держави також підписав указ № 525/2020 "Про території та об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення", яким оголосив заказниками, парком-пам’яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення ландшафтний заказник "Кручі" (Донецька область), ботанічний заказник "Долина ірисів" та парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва "Адамівка" (обидва – у Львівській області).