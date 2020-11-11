Нацпарк «Синевир» безкоштовно пускатиме туристів за відсортоване сміття

Національний природний парк «Синевир» проводить екоакцію для туристів, у межах якої можна отримати безкоштовний квиток до озера або Реабілітаційного центру бурих ведмедів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці НПП у Фейсбуці.

«У національному природному парку «Синевир» триває акція щодо правильного сортування відходів. Ви можете отримати безкоштовний квиток до озера Синевир або Реабілітаційного центру бурих ведмедів, здавши 4 пластикові або 3 скляні чи 2 металеві пляшки у спеціально встановлені контейнери», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що акція триватиме, поки щонайменше 100 осіб не скористаються нею.

Захід проводиться в межах проєкту «Прибери в національному природному парку «Синевир» за співфінансування Європейської асоціації дозвілля й охорони природи. Головна мета акції – привернути увагу людей до питань правильного роздільного сортування сміття, зменшення забруднення та збереження довкілля.

Фото: НПП «Синевир»