Нацпарк «Синевир» безкоштовно пускатиме туристів за відсортоване сміття
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці НПП у Фейсбуці.
«У національному природному парку «Синевир» триває акція щодо правильного сортування відходів. Ви можете отримати безкоштовний квиток до озера Синевир або Реабілітаційного центру бурих ведмедів, здавши 4 пластикові або 3 скляні чи 2 металеві пляшки у спеціально встановлені контейнери», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що акція триватиме, поки щонайменше 100 осіб не скористаються нею.
Захід проводиться в межах проєкту «Прибери в національному природному парку «Синевир» за співфінансування Європейської асоціації дозвілля й охорони природи. Головна мета акції – привернути увагу людей до питань правильного роздільного сортування сміття, зменшення забруднення та збереження довкілля.
Фото: НПП «Синевир»