На Коломийщині з’явилися три лікувально-оздоровчі туристичні маршрути

Матеївецька громада на Коломийщині Івано-Франківської області завершила реалізацію проєкту з розвитку лікувально-оздоровчого туризму.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської ОДА із посиланням на Агенцію розвитку ОТГ Прикарпаття.

У межах ініціативи у селах Пилипи, Тростянка, Кропивище розробили три туристичні маршрути загальною протяжністю 41,5 км. На мапу проєкту нанесли 94 локації, встановили 12 інформаційних стендів та 20 вказівників. Для зручності систему навігації інтегрували на Google Maps.

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«Основний задум проєктної ідеї полягав у тому, щоб створити цікаві маршрути (джерело «Джуркут», оглядові майданчики, «Золоті крилечка»), пройшовши якими турист зможе оздоровитися. По-друге, ідея мала на меті й створення економічного ефекту. Зокрема, нанесення на карту об’єктів господарської діяльності (сироварні, пасіки, цех із виробництва кахелю), щоб турист зміг зупинитися та придбати продукцію у місцевих виробників, у такий спосіб залишивши кошти в громаді», – зазначили в агенції.

За словами старости сіл Пилипи, Тростянка, Кропивище Романа Пустовара, реалізація проєкту тривала два місяці, а розвиток туризму – новий напрям для його громади.

«Основним профілем розвитку нашої громади є сільське господарство. Втім, завдяки децентралізації подумали, що можемо розвивати й туризм. Ми створили три маршрути: велосипедні, кінні, пішохідні. Я думаю, що у подальшому розвиток туризму дасть хороший вплив на розвиток нашої території», – сказав він.

Матеївецька ОТГ перемогла у конкурсі ініціатив місцевих карпатських громад у межах проєкту «Карпатська мережа регіонального розвитку».