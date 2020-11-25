У старовинній ратуші на Львівщині облаштують хостел для туристів

У селі Нове Місто, що у Старосамбірському районі Львівщини, реставрують ратушу початку XX століття у стилі модерн. Тут діятимуть музей, старостат, туристичний центр, місця для відпочинку мандрівників.

Про це Zaxid.net розповів колишній голова Новоміської ОТГ, а нині новообраний голова Добромильської ОТГ, до якої входить Нове Місто, Петро Куляс, передає Укрінформ.

За його словами, ідея відновлення ратуші та пристосування її для туризму виникла через вимушене коригування планів туристичного проєкту "CowBoyky: Український дикий захід". Відповідно до нього, інвестор мав збудувати відпочинковий комплекс, але через економічну кризу й пандемію відмовився від початкових намірів.

"Для цього відпочинкового комплексу ми мали виділити кошти для підведення комунікацій. З європейськими партнерами ми відкоригували проєкт, щоб освоїти ці кошти і водночас зберегти пам’ятку архітектури (місцеву ратушу початку ХХ ст. – ред.)", – зауважив Куляс.

Раніше у ратуші був народний дім і бібліотека. Тепер тут планують облаштувати ще краєзнавчий музей, старостат і місця відпочинку для туристів. На вежі буде оглядовий майданчик.

На реставрацію Новоміської ратуші треба близько 16 мільйонів гривень. Цьогоріч мають виділити 6 мільйонів: 3 млн грн – з проєкту "CowBoyky", 2 млн грн – з місцевого бюджету ОТГ і ще мільйон планують скерувати з обласного бюджету.

Насамперед у ратуші замінять дах і облаштують кімнати. Друга черга робіт – це ремонт фасаду і першого поверху. Роботи на пам'ятці архітектури місцевого значення триватимуть до кінця 2021 року.

Фото: Львівська ОДА

За проєктом "CowBoyky: Український дикий захід", 90% вартості якого фінансує Європейський Союз (майже 1 млн євро), на Старосамбірщині вже два роки створюють туристичний кластер. Тут традиціям бойківської культури вирішили додати екзотики ковбоїв американського Дикого Заходу.

За словами керівника проєкту "CowBoyky" Дмитра Якимця, в ратуші після реставрації планується облаштувати місця відпочинку хостельного типу. Це буде 6 гостьових кімнат на другому поверсі для ночівлі туристів. На першому поверсі – туристичний центр.

Проєкт "CowBoyky" втілюють в межах ініціативи "Мери за економічне зростання". Цього року, зауважив Якимець, було заплановане відкриття туристичного кластеру і започаткування фестивалю музики етно й кантрі. Але через карантин довелося обмежитися невеликими ковбойськими вікендами з розвагами на повітрі, кулінарними майстер-класами. Вже працює Школа економічного розвитку. Також у Новому Місті розвивається місцевий бізнес – створюють фермерські господарства, теплицю, пекарню, сироварню, працюють зелені садиби. У планах – відновити залізничне сполучення з Польщею і залучити іноземних туристів.