У Моринцях відреставрували дерев’яний храм XVIII століття

У селі Моринці, що на Яворівщині Львівської області, завершують реставрацію дерев’яного храму Успіння Пресвятої Богородиці XVIII ст. Роботи тривали упродовж останніх двох років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

"За цей час (упродовж 2018-2020 років – ред.) фахівці завершили реставрацію куполів храму і накрили їх міддю, замінили підвалини по всьому периметру церкви, відреставрували та укріпили несучі стіни, відреставрували вікна та двері. Цього року ми відновлювали храм всередині. Сьогодні тут завершено майже все, що планувалося за проєктом. Далі громада хоче реставрувати храмову дзвіницю", – зазначила директор департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА Олена Василько.

Роботи на об'єкті виконували в межах обласної програми охорони і збереження культурної спадщини.

За два роки для ремонтних і реставраційних робіт на пам’ятці використали майже 7 млн 150 тис. грн: 3,5 млн грн – кошти обласного бюджету та 3,65 млн грн – співфінансування від Краковецької селищної ради.

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Церква Успіння Пресвятої Богородиці в Моринцях є пам’яткою архітектури місцевого значення. Місцеву парафію 1766 року заснував місцевий дідич, староста белзький Ігнатій Цетнер. Ймовірно, цього ж року дерев’яну церкву й було збудовано.

Чотириярусний різьблений і золочений іконостас церкви походить з середини XVIII ст. Нині через ремонт він ще не встановлений і перебуває на зберіганні.

У радянський період церква з 1961 року стояла зачиненою. Лише 1989 року її передали у користування місцевій громаді УГКЦ.

Загалом на території Яворівського району Львівщини сьогодні налічується 69 пам’яток архітектури, з них – 23 пам’ятки архітектури національного значення.

Фото: Львівська ОДА