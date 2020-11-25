У Вінниці цьогоріч не встановлюватимуть головну міську ялинку

У Вінниці через епідемію коронавірусу цьогоріч головну міську ялинку не встановлюватимуть.

Про це у Фейсбуці повідомив міський голова Сергій Моргунов, передає кореспондент Укрінформу.

«На сьогодні ситуація по захворюваності досить тривожна: чи не щодня в Україні з’являються нові антирекорди. Я щиро бажаю, щоб новорічні свята вінничани зустріли не в лікарні, а в сімейному колі. І не наражали себе та рідних на небезпеку підхопити вірус. Тому в цьому році головної вінницької ялинки в Центральному парку ім. Леонтовича не буде, а святкові заходи будуть перенесені в онлайн-формат», - написав Моргунов.

При цьому він зауважив, що міськрада збереже традицію святкової ілюмінації на магістральних вулицях та прикрашення центру міста та обов’язково встановить вертеп на майдані Незалежності.

"Прошу всіх, коли будете робити фото на фоні цих локацій, дотримуватись соціальної дистанції та пам’ятати про інші прості правила, які дозволяють зберегти здоров’я собі та близьким людям", - додав міський голова.

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Станом на вівторок на Вінниччині коронавірус виявлено у 15 657 осіб, у тому числі за минулу добу у 182-ох.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 24 листопада в Україні лабораторно підтверджено 647 976 випадків COVID-19, з них 11 263 летальні, одужало 299 358 осіб. За добу виявлено ​​12 287 нових випадків коронавірусної хвороби.