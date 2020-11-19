У Києві головна ялинка залишиться на Софійській площі, але без фудкортів

Цього року головна ялинка залишиться на Софійській площі, поруч з нею не буде фудкортів, але можна буде придбати сувеніри та напої.

Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський у Фейсбуці.

"Новорічну атмосферу в місті буде створено! І це наша послідовна й принципова позиція...Цьогоріч головна ялинка залишиться на Софійській площі, але без фудкортів – лише сувеніри та напої", - зазначив він.

За словами посадовця, усі деталі новорічних святкувань повідомлять згодом.

"Ми презентуємо новий новорічний маршрут від Арки Дружби народів, через пішохідно-велосипедний міст, парк Володимирська гірка, Алею художників, Андріївський узвіз та до Контрактової площі. Це буде казково красивий маршрут зі смаколиками по дорозі. Але не забувайте тримати дистанцію та слідкувати за власним здоров’ям", - зазначив Мондриївський.

Раніше організатори новорічних святкувань Folk Ukraine розповіли, що тематика цього Нового року на Софійській площі - Казковий ліс. Головна ялинка буде висотою 31 м та матиме понад 10 км гірлянд і 1500 іграшок.

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Традиційно запалення головної ялинки країни відбувається 19 грудня.

Ілюстрація Folk Ukraine