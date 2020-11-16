На Закарпатті розпочали прикрашати ялинки в містах та ОТГ

На Закарпатті розпочали прикрашати ялинки в містах та ОТГ

Фото
Укрінформ
На Закарпатті до католицького Різдва планують прикрасити авторськими іграшками 64 ялинки.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив представник Закарпатської туристичної організації на Ужгородщині Олександр Коваль.

“Сьогодні прикрасили ялинку на площі Шандора Петефі в центрі Ужгорода. На одну з гілок почепили авторську іграшку ручної роботи Тетяни Маланки”, – розповів Коваль.

Читайте також: На Закарпатті готують запуск інтерсіті-плюс «Київ-Мукачево»

Ідея прикрасити 64 ялинки в 64 ОТГ області до різдвяно-новорічних свят з’явилася у Закарпатської туристичної організації. Акція стартувала 15 листопада – першу ялинку прикрасили в селі Дерцен Мукачівської міської ОТГ. Ужгородська ялинка стала другою. Завтра акцію проведуть у Перечині.

Ялинки / Фото: Олександр Коваль

Прикрасити усі 64 ялинки авторськими іграшками в Закарпатській туристичній організації планують до 25 грудня. Автори ідеї просять закарпатців долучатися та пропонувати ялинки в своїх громадах, які можна прикрасити в межах новорічної акції.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-