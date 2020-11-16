На Закарпатті розпочали прикрашати ялинки в містах та ОТГ
Про це кореспонденту Укрінформу повідомив представник Закарпатської туристичної організації на Ужгородщині Олександр Коваль.
“Сьогодні прикрасили ялинку на площі Шандора Петефі в центрі Ужгорода. На одну з гілок почепили авторську іграшку ручної роботи Тетяни Маланки”, – розповів Коваль.
Ідея прикрасити 64 ялинки в 64 ОТГ області до різдвяно-новорічних свят з’явилася у Закарпатської туристичної організації. Акція стартувала 15 листопада – першу ялинку прикрасили в селі Дерцен Мукачівської міської ОТГ. Ужгородська ялинка стала другою. Завтра акцію проведуть у Перечині.
Прикрасити усі 64 ялинки авторськими іграшками в Закарпатській туристичній організації планують до 25 грудня. Автори ідеї просять закарпатців долучатися та пропонувати ялинки в своїх громадах, які можна прикрасити в межах новорічної акції.