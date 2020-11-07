На Закарпатті готують запуск інтерсіті-плюс “Київ-Мукачево”, відстань між столицею та закарпатським містом поїзд долатиме за 9 годин.

Для цього маршруту спеціально виготовлять два поїзди ЄКР-01 на Крюківському заводі.

Про це повідомив заступник голови Закарпатської ОДА Віталій Цвігун на форумі «Re:Open Zakarpattia», передає кореспондент Укрінформу.

“На Закарпатті готуємося до запуску інтерсіті-плюс сполученням “Київ-Мукачево”, відстань між столицею та закарпатським містом поїзд долатиме за 9 годин", - зазначив Цвігун.

За його словами, раніше уже були ініціативи запустити на Закарпатті інтерсіті.

“Тоді Укрзалізниця тестувала два поїзди для таких маршрутів на Закарпатті — це Hyundai та поїзд ЄКР-01 Крюківського заводу. На жаль, Хюндай не зміг пройти цей шлях і не подолав маршрут у горах. А от крюківський подолав. Ми звернулися до Крюківського заводу з питанням, чи зможуть вони побудувати для Закарпаття два такі поїзді за умови державного фінансування. Там сказали, що так. Область звернулася до Кабміну з проханням передбачити в бюджеті фінансування саме цих двох поїздів”, - сказав Цвігун.

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За його інформацією, наразі коштів на ці два поїзди поки немає. “Це недешева покупка , але вона себе виправдає — попит на такий потяг надвисокий,” - додав посадовець.

Наразі Закарпаття не має швидкісного сполучення з Києвом. Потяги долають шлях від Ужгорода до Києва за понад 12 годин.