До музею дитячої залізниці в Києві можна буде потрапити безкоштовно

Київська дитяча залізниця запрошує охочих безкоштовно відвідати її музей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації в Фейсбуці.

«З нагоди святкування Дня залізничника, сьогодні, 4 листопада, а також 7 та 8 листопада у Сирецькому парку вільний вхід до туристичної локації — музею Київської дитячої залізниці», – йдеться в повідомленні.

Екскурсії тривалістю 45 хвилин відбуватимуться щогодини. Наявність масок у відвідувачів обов’язкова.

Музей історії Південно-Західної залізниці розташований в будівлі вокзалу Київ-Пасажирський дитячий.