Індія 2021 року знову запустить «Золоту колісницю» для туристів

Індійська залізнична корпорація громадського харчування та туризму (IRCTC) планує з січня 2021 року відновити роботу свого люксового поїзда під назвою Golden Chariot («Золота колісниця»).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ЦТС із посиланням на The Economic Times.

Поїзд відправлятиметься із Бангалора й курсуватиме знаковими й туристичним місцям штатів Карнатака, Керала й Тамілнад.

Пасажирам пропонуються три пакети послуг. Пакет «Гордість Карнатаки» передбачає 6 ночей і 7 днів подорожі національним парком Бандіпур, містами Майсур, Чікмагалур, Хампі, Бадамі та Гоа.

Другий пакет «Коштовності Півдня» – також на 6 ночей і 7 днів – охоплює міста Майсур, Хампі, Махабаліпурам, Танджавур, Кумараком і Кочин, район Четтінад.

Пакет 3 ночі та 4 дні «Погляд на Карнатаку» охоплює Бандіпур, Майсур і Хампі. Подорож починається та закінчується в Бангалорі.

У «Золотій колісниці» загалом 26 купе з двома односпальними ліжками, 17 купе з двоспальними ліжками і 1 купе для людей з інвалідністю. Усі купе оснащені такими зручностями, як-от РК-телевізор, кондиціонер, Wi-Fi та ванна кімната. Інші зручності та послуги на борту надають два ошатно оформлені ресторани, лаунж-бар, бізнес-центр, тренажерна зала та спа-центр.

Тариф передбачає проживання в поїзді, харчування, екскурсії, вхідні квитки до туристичних місць, квитки на транспорт, щоб дістатися до них. Водночас плата за телефонні дзвінки, камеру, спиртні напої, пральню, користування спа та бізнес-центром не входить до тарифу.

Фото: www.goldenchariottrain.com