Індія 2021 року знову запустить «Золоту колісницю» для туристів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ЦТС із посиланням на The Economic Times.
Поїзд відправлятиметься із Бангалора й курсуватиме знаковими й туристичним місцям штатів Карнатака, Керала й Тамілнад.
Пасажирам пропонуються три пакети послуг. Пакет «Гордість Карнатаки» передбачає 6 ночей і 7 днів подорожі національним парком Бандіпур, містами Майсур, Чікмагалур, Хампі, Бадамі та Гоа.
Другий пакет «Коштовності Півдня» – також на 6 ночей і 7 днів – охоплює міста Майсур, Хампі, Махабаліпурам, Танджавур, Кумараком і Кочин, район Четтінад.
Пакет 3 ночі та 4 дні «Погляд на Карнатаку» охоплює Бандіпур, Майсур і Хампі. Подорож починається та закінчується в Бангалорі.
У «Золотій колісниці» загалом 26 купе з двома односпальними ліжками, 17 купе з двоспальними ліжками і 1 купе для людей з інвалідністю. Усі купе оснащені такими зручностями, як-от РК-телевізор, кондиціонер, Wi-Fi та ванна кімната. Інші зручності та послуги на борту надають два ошатно оформлені ресторани, лаунж-бар, бізнес-центр, тренажерна зала та спа-центр.
Тариф передбачає проживання в поїзді, харчування, екскурсії, вхідні квитки до туристичних місць, квитки на транспорт, щоб дістатися до них. Водночас плата за телефонні дзвінки, камеру, спиртні напої, пральню, користування спа та бізнес-центром не входить до тарифу.
Фото: www.goldenchariottrain.com