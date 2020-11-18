У Франції дозволили продаж різдвяних ялинок як «предметів першої потреби»

Попри карантинні обмеження, у Франції з 20 листопада почнуть продавати різдвяні ялинки - уряд оголосив їх «товаром першої потреби».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.

«Це дуже важливо для французьких родин, дітей та всієї галузі», - зазначив міністр сільського господарства Франції Жюльєн Денорманді, анонсувавши початок продажів ялинок.

Минулого тижня уряд країни оголосив, що різдвяні ялинки будуть вважатися «предметами першої потреби», тобто на їх продаж не поширюватимуться карантинні обмеження.

Денорманді підкреслив, що реалізація ялинок має здійснюватися переважно просто неба – на відкритих базарах, у садових центрах, на автостоянках супермаркетів.

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Конкретні правила продажу різдвяних дерев в умовах карантину визначить урядовий указ, який буде опубліковано незабаром.

Як повідомлялося, в уряді Франції заявили, що після запровадження другого загальнонаціонального карантину вдалося відновити контроль над епідемією COVID-19 і подолати пік другої хвилі.