Франція заявляє, що подолала пік другої хвилі COVID-19

Уряд Франції після запровадження другого загальнонаціонального карантину відновив контроль над епідемією COVID-19 і стверджує, що країна подолала пік другої хвилі.

Про це заявив міністр охорони здоров’я країни Олів’є Веран в інтерв'ю журналістам об'єднання регіональних видань Ebra, повідомляє Укрінформ.

«Ми відновили контроль над епідемією, і це – добра новина», - цитує міністра ельзаська газета DNA.

Веран відзначив, що ситуація покращилася завдяки відновленню 30 жовтня карантинних обмежень. За словами міністра, це дозволило уповільнити поширення вірусу: за попередні десять днів зменшилася кількість реєстрації нових випадків інфікувань, а також позитивних результатів тестувань на коронавірус.

«Все дозволяє нам вважати, що пік епідемії пройдено», - заявив французький міністр охорони здоров’я.

У Франції за попередню добу виявлено 27 228 нових випадків інфікувань; 302 особи померли від COVID-19. На початку листопада у країні найвищий показник зареєстрованих інфікувань становив понад 62 тис. осіб.

Станом на ранок 16 листопада у світі зареєстрували 54 818 004 випадки коронавірусної інфекції.