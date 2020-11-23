У Шацьку з’явиться Центр туризму

У Шацьку Волинської області планують у 2021 році створити Центр розвитку туризму та дозвілля при селищній раді.

Як передає Укрінформ, про це в програмі «Актуально» на 12 каналі заявив новообраний голова громади Сергій Карпук.

«Ми хочемо створити Центр розвитку туризму та дозвілля при Шацькій селищній раді, який би не тільки займався питаннями культурної сфери, а й міг б робити промоцію нашого краю, «заводити» сюди максимально заходів», – заявив Карпук.

За його словами, центр буде рушійною силою для туризму, займатиметься написанням проєктів, залученням коштів у розвиток інфраструктури, а також «розширюватиме» туристичний сезон, адже Шацьк цікавий в різні пори року.

Також у центрі можна буде отримати консультацію, комплексно спланувати свій відпочинок, дізнатися про фестивалі та конкурси. До його функціонування планують залучати й бізнес.