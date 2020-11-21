Чорнобильську зону торік відвідали 124 тисячі туристів

Чорнобильcька зона відчуження вже давно стала туристичним магнітом, особливо для іноземців, які приїздять спеціально саме сюди — тільки у 2019 році зону відчуження відвідали 124 тисяч туристів.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Державного агентства розвитку туризму у Фейсбуці.

“Чорнобильcька зона відчуження вже давно стала туристичним магнітом, особливо для іноземців, які приїздять спеціально саме сюди. А все тому, що у світі немає аналогів такому місцю. Наприклад, за 2019 рік найбільше їх прибуло із Великої Британії – 18 000, по 10 000 із Польщі та Німеччини, а також 6 500 із США”, - йдеться у повідомленні.

Втім пандемія COVID-19 внесла свої корективи через закриті кордони та обмеження туристична галузь потерпає чи не найбільше.

Як повідомляється, за даними Державного агентства України з управління зоною відчуження, такий успішний 2019 рік, коли зону відчуження відвідали 124 000 туристів, змінився 2020-м, коли за десять місяців маємо статистику лише у 31 720 відвідувачів. Для порівняння: жовтень 2019 – 17 038 туристів і жовтень 2020 – 7 202.

У Державному агентстві з розвитку туризму наголошують, що позитивом можна вважати лише те, що восени цього року вперше серед туристів у зоні відчуження були 90% українців.