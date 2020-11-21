Чорнобильську зону торік відвідали 124 тисячі туристів

Чорнобильську зону торік відвідали 124 тисячі туристів

Укрінформ
Чорнобильcька зона відчуження вже давно стала туристичним магнітом, особливо для іноземців, які приїздять спеціально саме сюди — тільки у 2019 році зону відчуження відвідали 124 тисяч туристів.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Державного агентства розвитку туризму у Фейсбуці.

“Чорнобильcька зона відчуження вже давно стала туристичним магнітом, особливо для іноземців, які приїздять спеціально саме сюди. А все тому, що у світі немає аналогів такому місцю. Наприклад, за 2019 рік найбільше їх прибуло із Великої Британії – 18 000, по 10 000 із Польщі та Німеччини, а також 6 500 із США”, - йдеться у повідомленні.

Втім пандемія COVID-19 внесла свої корективи через закриті кордони та обмеження туристична галузь потерпає чи не найбільше.

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Як повідомляється, за даними Державного агентства України з управління зоною відчуження, такий успішний 2019 рік, коли зону відчуження відвідали 124 000 туристів, змінився 2020-м, коли за десять місяців маємо статистику лише у 31 720 відвідувачів. Для порівняння: жовтень 2019 – 17 038 туристів і жовтень 2020 – 7 202.

У Державному агентстві з розвитку туризму наголошують, що позитивом можна вважати лише те, що восени цього року вперше серед туристів у зоні відчуження були 90% українців.

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