В Умані встановили перші "розумні" таблички на історичних будівлях
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Укрінформ
На історичних будівлях Умані, що на Черкащині, почали з’являтися перші інформаційні таблички з QR-кодами.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державний історико-архітектурний заповідник "Стара Умань".
"Сьогодні, 19 листопада, працівники Державного історико-архітектурного заповідника "Стара Умань" встановили перші інформаційні таблички для ознакування історичних будівель нашого міста. Було ознаковано готель "Регіна", будинок по вул. Небесної сотні, 10, який помилково називають готель "Лондон", та готель "Ново-Європейський", будинок по вул. Незалежності, 1/2, який називають "Європа" теж помилково", – йдеться в повідомленні.
Фото: stara-uman.blogspot.com