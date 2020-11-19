В Умані встановили перші "розумні" таблички на історичних будівлях

На історичних будівлях Умані, що на Черкащині, почали з’являтися перші інформаційні таблички з QR-кодами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державний історико-архітектурний заповідник "Стара Умань".

"Сьогодні, 19 листопада, працівники Державного історико-архітектурного заповідника "Стара Умань" встановили перші інформаційні таблички для ознакування історичних будівель нашого міста. Було ознаковано готель "Регіна", будинок по вул. Небесної сотні, 10, який помилково називають готель "Лондон", та готель "Ново-Європейський", будинок по вул. Незалежності, 1/2, який називають "Європа" теж помилково", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці будівлі вибрали першими для ознакування саме через помилкове першопочаткове встановлення їхньої назви. Так у місті вирішили відновити історичну справедливість.

Як зауважили в заповіднику, відсканувавши QR-код, кожен охочий може перейти на сторінку з дослідженням уманського краєзнавця і директора ДІАЗ "Стара Умань" Владислава Давидюка. З його допомогою можна дізнатися детальну та справжню історію будівлі. Крім того, буде можливість прочитати й інші дослідження історії міста.

Фото: stara-uman.blogspot.com