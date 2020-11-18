Чугуївські штаби військових поселень розвиватимуть як туристичну дестинацію

На Харківщині на базі пам’ятки архітектури державного значення XIX століття – штабів військових поселень у місті Чугуєві – планують облаштувати музейно-туристичний комплекс.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Харківської ОДА, щоб втілити задумане, об’єкт потрібно передати з державної до комунальної власності.

За словами заступника голови ХОДА Євгенія Грицькова, в одному з корпусів штабів з 2010 року на правах оренди розташовується Художньо-меморіальний музей І.Ю. Рєпіна. Інші корпуси перебувають у незадовільному стані та потребують реконструкції.

"Цей об’єкт (штаби військових поселень у Чугуєві – ред.) є досить привабливим – це один з туристичних "магнітів" Харківської області. Але для того, щоб там виконати необхідні роботи та утримувати музей, необхідно взяти його повністю на баланс обласної ради. Якщо ці приміщення й далі будуть перебувати в державній власності – вони будуть руйнуватися", – зазначив Грицьков.

Зазначається, що наприкінці минулого року обласна рада вже надала попередню згоду на переведення пам’ятки з державної до спільної власності територіальних громад.

За даними заступника директора департаменту культури і туризму ХОДА Олександра Костіна, наразі Художньо-меморіальний музей І.Ю. Рєпіна був поданий як туристичний "магніт" до Державного агентства розвитку туризму. Цей об’єкт, включно зі штабами військових поселень, увійшов до основних туристичних маршрутів області.

"Також зараз з Міністерством культури та інформаційної політики України відпрацьовується питання щодо можливості включення цього об’єкта в перелік проєкту "Велике будівництво в культурі", який стане часткою загальнонаціональної програми "Велике будівництво". Але тут також зіткнулися з проблемами, оскільки об’єкт перебуває в державній власності", – зазначив Костін.

У департаменті культури зазначають, що в перспективі на базі штабів військових поселень потрібно створити музейно-туристичний комплекс.

Як зауважив Олександр Костін, передання об’єкта з державної до комунальної власності забезпечить належне функціонування музею Рєпіна. Також сюди можна буде перемістити експозицію місцевого краєзнавчого музею. Усі ці заходи дадуть змогу привернути увагу інвесторів та зберегти пам’ятку архітектури національного значення.

Поділяє таку думку й директорка Художньо-меморіального музею І.Ю. Рєпіна Світлана Бучаста.

"Ця будівля є дуже перспективним об’єктом для створення не просто класичного музею, а музею європейського типу. За обсягом приміщень тут можна дійсно створити центр відпочинку та розваг, інтелектуального розвитку, центр дитячої творчості тощо. Ми можемо стати повноцінним мультикультурним центром. Ця будівля може зацікавити програмою розвитку європейських надавачів технічної допомоги", – сказала Бучаста.

Тож наразі профільні департаменти Харківської ОДА продовжують роботу щодо підготовки комплексних документів з відповідними технічно-економічними обґрунтуваннями об’єкта для його передання у власність громад.

Фото: zabytki.in.ua