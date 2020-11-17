У «Старофлотських казармах» втілюють інтерактивний проєкт

Миколаївський обласний краєзнавчий музей «Старофлотські казарми» під час пандемії розробив і втілює проєкт «Музей: безпечно, пізнавально, інтерактивно», підтриманий Європейським Союзом за програмою House of Europe.

Як повідомила кореспонденту Укрінформу завідувач відділу виставок музею Світлана Романенко, проєкт розрахований на дитячу, молодіжну аудиторію та родини, які індивідуально приходять до закладу.

«У межах реалізації проєкту «Музей: безпечно, пізнавально, інтерактивно» розроблено додатковий цифровий продукт та впроваджено його в експозицію музею. Це освітні ігри, вікторини, тести, меморі, відео, в яких можна більше дізнатися про експонати, історію краю або узагальнити інформацію, що є в залах музею. За час дії проєкту розроблено 10 ігор та 5 відеоісторій, близько 800 відвідувачів вже стали його учасниками», – розповіла Романенко.

Робота організована так, що під час тематичних екскурсій гід веде показ створеного контенту на екрані моноблока. У такий спосіб було проведено заходи, присвячені дню заснування Миколаївської області, Дню захисника України, Дню Чорного моря.

«Вони пройшли жваво та безпечно, викликали позитивні емоції та зробили візит до музею більш плідним і незабутнім. Хлопці та дівчата із задоволенням порівнювали старі листівки та сучасні архітектурні об’єкти, дізнавалися, як самовар нагріває воду, перевіряли свої знання у визначенні мешканців Чорного моря, змагалися на найкраще знання козацьких прислів’їв тощо», – зазначила завідувач відділу.

Для зручності весь контент закодували QR-кодами, тому будь-хто під час самостійного огляду експозицій музею може скористатися нагодою та завантажити контент на мобільний телефон. Усі напрацювання, зроблені за час реалізації проєкту, залишаться доступними відвідувачам музею й надалі.

Програма Європейського Союзу House of Europe створена для підтримки професійного та творчого обміну між українцями та їхніми колегами в країнах ЄС. Вона фокусується на культурі та креативному секторі, освіті, медицині, соціальному підприємництві, медіа та роботі з молоддю.

Фото: Алла Мірошниченко