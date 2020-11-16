"Чернігів стародавній" відновлює екскурсії

Національний архітектурно-історичний заповідник "Чернігів стародавній" з понеділка, 16 листопада, відновив свою екскурсійну діяльність.

Про це повідомляється на офіційному сайті установи, передає Укрінформ.

"Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020 року № 1100, музейні об’єкти Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній" відновлюють діяльність з 16 листопада", – йдеться в повідомленні.

Відтак, Колегіум та Борисоглібський собор на старовинному Валу Чернігова, а також Антонієві печери та Іллінська церква на Болдиних горах знову прийматимуть відвідувачів з 9 до 17 години. Щоправда, лише у будні. В суботу й неділю, через запровадження карантину вихідного дня, заповідник не працюватиме.

Як повідомлялося, вхід на музейні об’єкти та експозиції заповідника був закритий з 16 жовтня унаслідок потрапляння Чернігова до "червоної" зони за поширенням коронавірусної інфекції.