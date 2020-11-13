У Маріуполі проведуть благодійні екскурсії для відновлення некрополя

Культурно-туристичний центр "Вежа", що в Маріуполі на Донеччині, організує дві благодійні тематичні екскурсії містом. Виручені кошти спрямують на відновлення Маріупольського некрополя.

Про це повідомляється на сторінці центру в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Так, 14 листопада о 12:00 стартує двогодинна екскурсія "Приховані пам’ятки Маріуполя".

"Старий Маріуполь – унікальна жива частинка історичного переплетіння культур, традицій, епох та подій. З плином часу ця унікальність поступово зникає з обличчя сучасного міста. Варто встигнути побачити ті приховані куточки Маріуполя, що максимально зберегли в своїй атмосфері подих історії, але про які мало хто здогадується. Прогулянка занурить вас у величне минуле нашого міста", – йдеться в описі мандрівки.

А 15 листопада о 12:00 Вежа запрошує на "Історичну прогулянку Маріуполем", учасників якої познайомлять із творіннями архітектора Віктора Нільсена (Будинок з левами, Дім з німфами та ін.), а також скульптурами, на створення яких надихнув образ творця міської водонапірної вежі. Тривалість прогулянки становитиме 2 години.

Кошти, виручені з екскурсій, організатори обіцяють передати на реалізацію волонтерського проєкту громадського об’єднання "Архі-Місто".

"Цього разу екскурсія надзвичайної важливості. Команда Вежі бажає підтримати ініціативу ГО "Архі-Місто" у відновленні Маріупольського некрополя. Усі кошти з екскурсії ми виділимо на збір, що анонсувала організація. Разом ми сила та зможемо посприяти збереженню історичної спадщини", – наголосили організатори.

Маріупольський некрополь діяв як центральне міське кладовище з 1832 до 1972 року. Тут можна побачити найдавніший надгробок греків-першопоселенців 1834 року, склепи видатних жителів міста, низку старовинних надгробків без імен і дат. З квітня 2020 року ГО "Архі-Місто" реалізує проєкт відновлення зруйнованого некрополя. Серед завдань проєкту – приведення до ладу покинутої території, дослідження історичних матеріалів, відтворення пошкоджених та знищених старовинних пам’яток. Зокрема, активісти почали відновлення пам’ятника Іллі Кечеджи-Шаповалову – одному з перших театральних діячів Маріуполя.