Фотоподорож: палац Бруницьких у стрийських Підгірцях

Коли за вікном глибока осінь, а карантинні обмеження посилюються, – час повертатися до фотознайомств із "незаїждженими" локаціями.

Це яскраві точки на туристичній мапі України – архітектурні, природні або ж створені руками українців-сучасників.

Наступна локація нашої фотоподорожі розташована на Львівщині, неподалік Стрия, в селі Підгірці – його не варто плутати з однойменним і знаменитим своїм замком селом на Бродівщині. Головна принада стрийських Підгірців – палац Бруницьких, розташований в унікальному дендропарку площею 2,5 га.

Підгорецький палац і перший галицький дендропарк / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

За радянських часів будівлю палацу використовували як приміщення і для школи-інтернату, і для сільради, й навіть для рибгоспу, який у підвалі розводив мальків. А дендропарк з секвоями, канадським дубом, магноліями трьох видів та іншими екзотами просто викорчовували. Зараз поблизу палацу залишився величезний платан і покручені граби вздовж головної алеї. Та все ж у парку ростуть різноманітні рослини, зокрема понад десяток екзотів, які роблять локацію цінною. А маєток, після довгих років недбалого використання, переживає своєрідний період відродження.

Палац Бруницьких відомий легендою про "паню заклєнту", що з польської перекладається як проклята жінка, яка в білому одязі ночами бродить порожніми палацовими кімнатами.