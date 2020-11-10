У Львові підсвітили храм Іоана Золотоустого

У місті Лева оновили підсвітку Академічного храму святителя Іоана Золотоустого Львівської православної богословської академії ПЦУ, збудованого за часів Австо-Угорської імперії.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає Укрінформ.

«Нещодавно ми завершили підсвітку храму св. Івана Золотоустого, що на вул. Лисенка. А загалом упродовж цього року нам вдалось підсвітити близько 20 церков», — зазначив директор ЛКП «Львівсвітло» Михайло Трач.

Цього року ЛКП «Львівсвітло» облаштувало підсвітку низки великих об'єктів, зокрема підсвітили храм Св. Ольги і Володимира, храм Всіх святих українського народу УГКЦ, церкву Святого Йосафата, завершили роботи з підсвітки церкви Св. Андрія та церкви Пресвятої Євхаристії (Домініканський собор), завершили освітлення церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці, що на вул. Пасічній, а також завершили роботи із заміни підсвітки церкви Святих Ольги та Єлизавети.

До того ж 2019 року в місті підсвітили 11 церков, а також пам’ятник Королю Данилу Галицькому та телевежу.

Храм святителя Іоана Золотоустого — колишній костел Серця Ісусового у комплексі жіночого францисканського монастиря — мурована будівля з цегли двох кольорів (червоної і жовтої) в неороманському стилі з елементами неоготики і вдало поєднаними стильовими ознаками й архітектурними формами багатьох напрямків та історичних епох. Костел і монастир були збудовані упродовж 1877−1888 рр. К. Ґреґором за проєктом відомого львівського архітектора Юліана Захаревича. Після закінчення Другої світової війни костел і приміщення монастиря передали Міністерству охорони здоров’я — тут розмістили 7-ме відділення 1-ї інфекційної клінічної лікарні. Впродовж кількадесятилітнього використання приміщення не за призначенням храм зазнав суттєвих руйнувань.

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Лише 1991 року костел і ліве крило монастиря передали Українській православній церкві. Наступного року відбулося освячення храму як церкви Святителя Іоана Золотоустого, а в приміщенні монастиря розмістили навчальний корпус Львівської духовної семінарії.

Фото: Роман Балук, відео: Андрій Андрух