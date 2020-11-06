У Луцьку засяяла лютеранська кірха

У Луцьку фасад та боки лютеранської кірхи, розташованої у Старому місті, прикрасили новим триярусним освітленням.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють «Волинські новини».

«Ми почали зі Старого міста, адже тут сконцентровано унікальні пам’ятки, які, на превеликий жаль, звечора стають зовсім непривабливими. Бачимо, наскільки змінює будівлю професійне якісне підсвічування – воно має просто чудовий вигляд! До того ж старовинний шарм нікуди не зникає, а навпаки – підкреслюється. Найближчим об’єктом, який будемо підсвічувати у такий самий спосіб, стане собор Святих Петра і Павла – пам’ятка національного значення. А далі маємо попрацювати над підсвічуванням перлини нашого міста – замку Любарта. Та й про інші «родзинки» Луцька не будемо забувати», – зазначив радник міського голови Луцька Ігор Поліщук.

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Один із майстрів, які встановлювали освітлення, Сергій Ющук розповів, що в основі світлової схеми – майже 170 світлодіодних світильників вітчизняного виробництва. За його словами, вони не лише надійні – забезпечать щонайменше кілька років безперебійної роботи, – але й захищені від несприятливих погодних умов та економні.

Фото: Ігор Поліщук