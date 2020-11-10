Про які туристичні напрямки України найбільше питали в Google

Державне агентство розвитку туризму оприлюднило перелік популярних туристичних об’єктів, місць та напрямків в Україні за кількістю пошукових запитів Google за 9 місяців 2020 року.

Як передає Укрінформ, відомство опублікувало відповідний список у Телеграмі.

Отже, згідно з інформацією, яку надала компанія Google, до першої п'ятірки запитів серед природних парків та заповідних зон потрапили Бакота, Рожеве озеро (Лемурійське), Тустань, Синевир та Блакитні озера (Чернігівщина). Найпопулярнішими запитами серед міських парків та розважальних зон стали Центральний парк культури та відпочинку ім. Максима Горького у Харкові, за ним ідуть зоопарк у Києві, аквапарк у Затоці, аквапарк у Одесі, Х-Park у Києві.

Також у Google найчастіше шукали Аркадію (Одеса), Залізний порт, Чорноморськ, Кирилівку та Коблево. Серед гірських туристичних об’єктів найпопулярнішими запитами були Буковель, Драгобрат, Верховина, Яремче та Карпати загалом.

Як повідомляв Укрінформ, на початку листопада 2020 року Державне агентство розвитку туризму підписало меморандум з компанією Google щодо розвитку та діджиталізації української туристичної галузі.