На Волині стартував ремонт дороги до туристичного «магніту»

На Волині в межах національного проєкту «Велике будівництво» почали ремонтувати дорогу до туристичного «магніту» області – Шацьких озер.

Про це у Фейсбуці повідомила пресслужба Укравтодору, передає Укрінформ.

«Стартували ремонтні роботи на 9 кілометрах автошляху Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир – Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – /М-06/. Саме ця дорога веде до всім відомих Шацьких озер, зокрема до найбільшої та найглибшої в Україні водойми природного походження – озера Світязь», – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Укравтодорі, під час жовтневого візиту на Волинь Президент Володимир Зеленський доручив завершити в межах «Великого будівництва» оновлення цієї дороги до літа 2021 року.

«Протяжність першої ділянки, котру оновлять, – 9 км. Техніка працює у межах селища Шацьк, рухаючись в сторону українсько-білоруського кордону. Проводяться роботи з фрезерування зношеного дорожнього покриття, згодом тут буде влаштовано два шари асфальтобетонної суміші та проведено комплекс робіт з організації дорожнього руху», – додали у пресслужбі.

На ділянці проведення ремонтних робіт рух транспорту здійснюється в реверсному режимі (почергово однією зі смуг руху).

Фото: Укравтодор