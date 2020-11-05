У Кропивницькому з’явилися пілони для туристів

У Кропивницькому встановили три інформаційно-туристичних пілони з QR-кодами, які мають допомогти зручно обирати той чи інший маршрут для мандрівки містом.

Як передає Укрінформ, про це Точці доступу розповів головний спеціаліст відділу з охорони культурної спадщини управління містобудування та архітектури Кропивницької міськради Володимир Поповічев.

За його словами, ідея встановити такі путівники з’явилася ще рік тому. Три інформаційно-туристичні пілони з’явилися в місті за підтримки Українського культурного фонду. Виготовила їх компанія "MoreInfo", яка торік займалася створенням для Кропивницького інформаційних табличок з QR-кодами. Всі об’єкти зроблені в одній стилістиці з використанням брендбука міста.

Інформаційно-туристичні пілони містять дві частини: бетонну, яка спеціально відливалася під цю конструкцію, та інформаційні стенди. Конструкцію продумали так, щоб убезпечити від вандалізму. Загальна вага одного пілона становить близько 200 кг. Крім того, інформаційні частини на пілоні можна легко замінити в разі пошкодження.

На верхній частині інформаційно-туристичного пілона вказані основні локації, до яких можна дійти. Також орієнтовний час та точна відстань, на якій розташовано об’єкт. Нижче – карта міста з точним позначенням геолокації, де саме ви перебуваєте. А відсканувавши QR-код, можна отримати більше інформації про туристичний маршрут. На кожному із пілонів цей маршрут свій. У нижній частині стенда – загальна інформація з номерами телефонів, куди телефонувати у разі невідкладних ситуацій. Вся інформація на вказівниках дубльована також англійською мовою.

Пілони розташовані на трьох локаціях: Театральна площа, площа біля Краєзнавчого музею та нового ЦНАПу й Дендропарк (вхід зі сторони вул. Є. Тельнова). Їх обрали, тому що саме тут найбільше скупчення і місцевих жителів, і туристів.

Зазначається, що загалом цьогоріч проєкт від Українського культурного фонду містить три великі складники: встановлення інформаційно-туристичних пілонів, тренінг із 3D-моделювання та встановлення бронзової 3D-копії пам’ятки аpхітектуpи – будівлі, де розміщується обласна юнацька бібліотека ім. Євгена Маланюка.

Як відомо, торік за грантові кошти від Українського культурного фонду у Кропивницькому виготовили 30 табличок з QR-кодами та аудіогід.

Фото: Точка доступу