«Історія на дотик»: у Чигирині з’явилася мініфортеця

У Чигирині, що на Черкащині, презентували проєкт «Історія на дотик: Чигиринська фортеця».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Чигиринської РДА.

Зазначається, що в межах проєкту на Замковій горі встановили бронзову тактильну модель Чигиринської фортеці 1678 р.

«Це перший такий об’єкт на Чигиринщині, адаптований для незрячих та слабозорих. Інформаційна табличка макету містить QR-коди з аудіофайлами про проєкт та історію фортеці», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у співпраці з партнером проєкту – Львівським обласним осередком ВГО «Українська спілка інвалідів – УСІ» – надрукували буклет «Чигиринська фортеця» шрифтом Брайля та книгу-путівник «Історія на дотик. Чигиринщина» в універсальному дизайні.

Проєкт спрямований на покращення доступу до історико-культурної спадщини Чигиринщини для людей із вадами зору. Реалізується за підтримки Українського культурного фонду.

Фото: chigirinrda.gov.ua