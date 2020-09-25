У Києві з’явилася інклюзивна 3D-модель Софійського собору

У Києві відкрили тривимірну конструкцію історико-архітектурної пам’ятки «Софійський собор» із рельєфними тактильними табличками для людей із вадами зору.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Те, що ми зараз відкриваємо цей об'єкт, – поступовий перехід до безбар'єрного середовища в нашому суспільстві. Дуже приємно, що ми це робимо з нагоди свята Дня туризму, і що це поєднана історія", – сказала під час відкриття заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

Вона зазначила, що цей об'єкт робили ще з 2018 року за спонсорські кошти, і він створювався за допомогою громадських організацій.

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За словами Хонди, відкриття таких невеличких об'єктів дасть можливість Україні максимально збільшити туристичний потік, та допоможе людям з вадами зору доторкнутися до того, що є в місті Києві.

Посадовиця додала, що в Києві й надалі планують робити такі макети найвизначніших пам'ятників історії та культури України.