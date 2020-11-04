Будівлі Радомишля «розповідатимуть» туристам свою історію

На будівлях міста Радомишль на Житомирщині встановили таблички з QR-кодами, завдяки яким можна дізнатися про їхню історію.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла голова ГО «Центр розвитку ремесел та мистецтв» Анна Мозгова.

«У межах проєкту «Радомишль – місто-музей» ми прагнемо, щоб наше місто почало «розповідати» свою історію і вона була доступною для всіх. Наразі встановили 13 табличок із QR-кодами, які розміщені на двох вулицях – Присутственній та на розі Петрівської і Малої Житомирської. Тобто, це вже повноцінний туристичний маршрут. QR-код переходить на сторінку сайту, що розповідає історію будинку та людей, які там жили», – зазначила Мозгова.

За її словами, у Радомишлі є 22 вулиці, які мають свою історію і на перспективу таблички планують поступово встановлювати й на них.

«Ці таблички дають змогу пройтися містом без екскурсовода ц дізнатися його історію. Крім того, у нас є розроблені екскурсійні маршрути в режимі онлайн», – додала Мозгова.

Вона наголосила, що наразі маршрутів три, а найближчим часом з’являться ще чотири-п’ять.

На сайті Радомишльської міської ОТГ зазначається, що у ХІІ-ХVI ст. Радомишль називався Мичеськ (Мичськ, Мицько). Перша писемна згадка про місто датується 1150-1151 рр. і зустрічається у «Повісті временних літ». В історії Радомишль відомий першою у східній Європі папірнею та резиденцією греко-католицьких митрополитів. Крім того, зараз там діє замок-музей «Радомисль».

Фото: Анна Мозгова