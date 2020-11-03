У Чернігові створюють музей з експозицією про футболіста Андрія Ярмоленка

У Чернігові, на базі спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву "Юність", створюють Музей історії футболу Чернігівщини з експозицією про найвідомішого випускника навчального закладу, українського футболіста Андрія Ярмоленка.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив директор ДЮСШОР Геннадій Прокопович.

"Це буде Музей історії футболу Чернігівщини, який розповідатиме про становлення і розвиток цього виду спорту в регіоні. Окремий куточок буде присвячений випускнику нашої школи Андрію Ярмоленку – він 9 років навчався у нас", – розповів Прокопович.

За його словами, в експозиції про іменитого футболіста будуть представлені кубки, медалі, футболки, фотографії, інші речі різних періодів спортивного життя – починаючи від навчання в чернігівській спортшколі й до нинішнього часу. Щось для музею віднайшли безпосередньо у закладі, щось передали батьки футболіста, деякі речі, зокрема, футболки, в яких він грав у клубах "Динамо" (Київ), "Боруссія" (Дортмунд) та "Вест Гем Юнайтед" (Лондон), надав музею сам Ярмоленко.

Прокопович додав, що створення музею історії футболу Чернігівщини відбувається у межах реконструкції будівлі спортшколи, яка зараз триває. Нещодавно на фасаді було закінчено мурал із зображенням Ярмоленка та дітей. Прокопович зауважив, що малюнок погоджувався зі спортсменом.

Відкриття музею заплановане на кінець наступного тижня. Ярмоленко, який нині живе в Лондоні, не приїде через пандемію коронавірусу.

Як раніше повідомляв Укрінформ, торік за майже 54 млн грн було реконструйовано й модернізовано стадіон СДЮШОР "Юність", який не оновлювався від його будівництва в 1975 році. Нині триває реконструкція будівлі спортшколи.

Серед випускників школи – відомі футболісти, які грали у складі київського "Динамо": Андрій Ярмоленко, Тарас Луценко, Сергій Доценко, Павло Полегенько, Олексій Хобленко та інші.

Андрій Ярмоленко – атакувальний півзахисник збірної України та лондонського "Вест Гем Юнайтед". У 2015 році він став найбагатшим українським футболістом, заробивши 4,4 млн дол. США.

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