У Чернігові реконструювали стадіон спецшколи олімпійського резерву з футболу

У Чернігові будівельники здали в експлуатацію реконструйований стадіон Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву "Юність", вік якого - майже 40 років.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

"Держархбудінспекція прийняла в експлуатацію оновлений стадіон Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву "Юність" в місті Чернігові. Це перша модернізація стадіону з часу його будівництва в 1975 році", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що реконструкція дозволила привести у відповідність до сучасних вимог не лише покриття стадіону, легкоатлетичних майданчиків і бігових доріжок, а й допоміжні приміщення: роздягальні, вбиральні, тренерські, інженерні комунікації, устаткування тощо.

У ДАБІ вважають, що створення сучасних і безпечних умов для навчання дітей дозволить школі готувати професійних футболістів та спортсменів міжнародного рівня.

Стадіон "Юність" розташований у центральній частині Чернігова й розрахований на 3 тис. місць. На сьогодні в Спеціалізованій ДЮСШ "Юність" навчається 509 хлопців та 229 дівчат віком від 6 років, педагогічний склад налічує 28 тренерів. Школа спеціалізується на розвитку футболу і є багаторазовим призером як всеукраїнських, так і міжнародних змагань. Найвідомішим її випускником є гравець національної збірної України з футболу Андрій Ярмоленко.

Фото: cheline.com.ua