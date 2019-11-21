На Чернігівщину повертають “прадавніх турів”, які жили 500 років тому

На Чернігівщину, повертаються "нащадки" прадавніх турів - тварин, яких не було тут майже 500 років.

Про це повідомляється на сторінці парку природи "Беремицьке" у Facebook.

"В Парку природи "Беремицьке" відбудеться подія, на яку ми чекали з нетерпінням: нащадки турів повернуться в Україну, де їх не було майже 500 років. У зв’язку з цим в період з 22.11.2019 по 28.11.2019 екскурсії в заповідній частині парку проводитись не будуть", - ідеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що адміністративно-рекреаційна частина парку працюватиме у звичному режимі. І для тих, хто відвідає парк у ці дні, екскурсії нею проведуть безкоштовно.

Як розповіла кореспонденту Укрінформу директор Благодійного фонду "Беремицьке Біосфера" Тетяна Ферльовська, 12 особин турів зараз перетинають український кордон. Закупили їх у латвійському Національному парку "Кемері". Тварини мають темний окрас і дуже схожі на справжніх первісних турів.

Пані Тетяна додала, що розведення туроподібної худоби Хека в парку "Беремицьке" стане другою частиною проєкту Благодійного фонду з відтворення цієї популяції в Україні. Першою була виставка "Прадавній тур: минуле і сучасне", яка відкрилась 18 жовтня п. р. в Київському Палаці дітей та юнацтва.

За словами Ферльовської, виведенням туроподібної худоби в 20-х роках минулого сторіччя зайнялися брати Луц і Хайнц Хек. Один із них працював директором Берлінського зоопарку, а другий - Мюнхенського. Витривалу й схожу на турів породу великої рогатої худоби, яка тепер має ім’я братів, вони вивели шляхом зворотного схрещування.

Після Другової світової війни та бомбардування Берліна в Німеччині залишилось тільки 18 особин виведених братами биків. На сьогодні ж у національних парках Європи їх налічується вже 4000.

Як відомо, первісного тура вчені вважають предком сучасного бика. Його вага досягала 1000 кг, а висота в холці - 180 см. Тур був одним із найбільших в історії наземних ссавців, що був витіснений із середовища свого проживання, а потім винищений.

Парк природи "Беремицьке" розташований в Козелецькому районі Чернігівщини. На його території втілюється ідея ревайлдингу, що полягає у відтворенні природи, притаманної тій чи іншій місцевості. Саме в цьому парку працюють над відтворенням первозданного природного середовища, притаманного чернігівському Поліссю у V-X сторіччях (до утворення Київської Русі).