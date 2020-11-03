На Прикарпатті почали встановлювати туристичні байк-поїнти

На території ландшафтного заказника місцевого значення "Бовкоти", що в Івано-Франківській області, облаштували пункт відпочинку для велотуристів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центр соціальних та ділових ініціатив м. Яремче в Фейсбуці.

"На популярному туристичному маршруті у ландшафтному заказнику "Бовкоти", що на Долинщині, встановлено друге місце відпочинку для велотуристів у межах проєкту Вike Accent: велосипедна доступність об'єднує території", – йдеться в повідомленні.

У Центрі нагадали, що загалом на Прикарпатті в межах проєкту буде облаштовано 5 таких пунктів відпочинку.

Крім того, байк-поїнт уже встановили в міському парку міста Долина. За інформацією Долинської міськради, у пункті відпочинку для велотуристів можна підкачати колеса.

Як повідомляв Укрінформ, на Прикарпатті байк-поїнти з’являться у Криворівні – поруч із Етнографічним музеєм старожитностей Гуцульщини; на туристичному маршруті до гори Михалків у Косові; у центральному парку Долини на перетині шляхів до Львова, Івано-Франківська та на Закарпаття; в Яремчі – біля річки Прут, поруч із дорогою національного значення Н-09 та водоспаду Пробій та у Витвиці в заказнику "Бовкоти" – популярному туристичному осередку.

Фото: @csbi.yaremche, @dolrada