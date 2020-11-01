На Тернопільщині хочуть створити геологічний парк

У Тернопільській області працюють над створенням у межах Придністровського карстового району геологічного парку (національного природного заповідника) «Печери Поділля (Тернопілля)». Його завданням стане розвиток печерних та карстових туристичних маршрутів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Тернопільської ОДА.

«Печери — найбільші природні дива, які можна зустріти на Тернопільщині. Натомість ми маємо надзвичайно низький рівень охорони комплексу печер. На наземній частині територій проводяться господарські роботи. Не впорядкована туристична діяльність. Проводяться несанкціоновані дослідження. Усе це може призвести до непоправних втрат екосистеми. Тому ми ініціювали створення геологічного парку «Печери Тернопілля», — наголосив заступник голови Тернопільської ОДА Віктор Устенко.

Зазначається, що на базі парку планують проводити навчання фахівців туристичного супроводу, що працюють на туристичних об'єктах та маршрутах, пов'язаних із печерами. Також на працівників заповідника буде покладено роботу з розробки, узгодження та організації системи контролю і регламентації відвідування печер регіону, зокрема з некомерційною розвідувально-дослідницькою метою.

Як нагадали в пресслужбі, Придністровський карстовий район займає площу майже 8 тис. м² на півдні області. Завдяки активним дослідженням спелеологів протяжність печер постійно збільшується.

Фото: oda.te.gov.ua