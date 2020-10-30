У Чорнобилі створили мистецький "Ковчег"

У Чорнобильській зоні фотограф Денис Копилов розробив мистецький "Ковчег", де "поселив" тварин з усього світу.

Про це у коментарі кореспонденту Укрінформу розповів автор проєкту.

"Мій проєкт називається "Ковчег.Чорнобиль". Про що він? Про те, що на сьогоднішній момент Зона – це місце, де природа одержує перемогу над людиною. Це відбулося через радіаційне забруднення, яке шкодить людині, але для природи особливої шкоди немає. Природа буйно розвивається, розвиваються види різних тварин, що мешкають у Зоні і почуваються чудово. У зв'язку з цим у мене з'явилося бачення, що Чорнобильська зона – це як ковчег, роль якого виконує радіація. Я вирішив "поселити" тварин з усього світу", – зазначив Копилов.

Автор проєкту розповів, що, мандруючи світом, упродовж семи років знімав тварин у їхньому природному середовищі. Після цього він надрукував великі плакати із зображеннями цих тварин.

"Я возив ці плакати у різні нетуристичні місця Зони відчуження та фотографував плакати з цими тварими так, щоб здавалося, ніби звірі живуть у Зоні. Я хочу показати, що природа відновлюється. А світові я хочу показати, що Чорнобильська зона – це не проблема, а те, що треба досліджувати та вивчати", – зазначив автор.

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"Ковчег" у 3D-версії доступний за посиланням.

Як повідомлялося, минулого тижня український проєкт Artefact презентував віртуальну медіа-артвиставку на тему Чорнобиля, розроблену для перегляду у VR-шоломах – Artefact: CHOrnobyl. Серед експонатів був і "Ковчег.Чорнобиль". Загалом у 2020 році понад 100 українських митців працювало у віртуальній артрезиденції Artefact над створенням більше 50 нових експонатів, присвячених Чорнобильській катастрофі 1986 року. Всі ці експонати також представлені окремими віртуальним просторами зі своїм настроєм та контекстом, зануритися в які можна з будь-якої точки світу просто з браузера комп’ютера чи смартфона, але максимальне занурення можна отримати у VR-шоломах.

Фото: скріншот з сайту "Ковчега"