У Мистецькому Арсеналі відкрився Антропологічний музей Чорнобильдорфу

Антропологічний музей Чорнобильдорфу відкрився у Мистецькому Арсеналі.

. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Антропологічний музей – важлива змістовна частина археологічної опери CHORNOBYLDORF композиторів формації NOVA OPERA Романа Григоріва та Іллі Разумейка, створеної за підтримки Українського культурного фонду, прем’єра якої відбудеться 31 жовтня та 1 листопада», - розповіла PR-менеджер формації Лідія Карпенко.

Вона додала, що Чорнобильдорф – творча візія можливого майбутнього після Апокаліпсису.

Антропологічний музей Чорнобильдорфу у Мистецькому Арсеналі / Фото: Олена Худякова, Укрінформ

За її словами, назва проєкту – поєднання топонімів Чорнобиль та Цвентендорф (австрійське місто). Це міста, де свого часу були побудовані атомні станції. ЧАЕС почала діяти у 1977 році, і 26 квітня 1986 році там сталася аварія. У Цвентендорфі станцію мали ввести в дію у 1978 році, проте через масові протести екологів та національний референдум її так і не запустили, перетворивши на “інвестиційне склепіння” та технологічний музей 70-их років.

«Обидві атомні станції, Цвентендорфська та Чорнобильська, з активних техногенних об’єктів перетворилися на антиутопічні археологічні монументи, бетонні символи атомної історії, що відображають цілі епохи: демократію в Австрії / Центральній Європі та радянський тоталітаризм в Україні / СРСР», - розповіла Карпенко.

Ілля Разумейко та Роман Григорів після відвідання цих станцій спроєктували бачення – яким може стати світ після загального вибуху, коли врятуються одиниці, люди втратять історичну пам’ять і почнуть заново наділяти сенсом звичні для нас предмети та явища. Таким чином провокують нас замислитись про життя після катастрофи, коли річ після своєї «смерті» отримує нове застосування («життя»).

Було проведено три "чорнобильдорфські" експедиції. Вони охопили особливі постіндустріальні зони: Чорнобильську зону відчуження, узбережжя Каховського моря (навпроти Енергодарської АЕС) та Криворізький залізорудний басейн. В результаті було «знайдено» унікальні артефакти, що стали основою створення Антропологічного музею Чорнобильдорфу та Інституту чорнобильдорфської культури.

Сам музей структуровано за постулатом трьох дій. Тому тут три кімнати. В першій залі представлено «Чорнобильдорфський кодекс», це – писемні матеріали. У другій зібрано плати - як рештки цифрової епохи, що інтерпретуються по-різному. У третій кімнаті - елементи та речі, які втратили своє сакральне значення і вже використовуються як прикраси, декорації.

У Музеї також можна побачити унікальний інструмент – алгоритмічне фортепіано Rhea-player австрійського винахідника Вінфріда Рітча (таких у світі всього 7), яке буде задіяне в опері CHORNOBYLDORF.

Разом із ним будуть використовуватись й інші нетипові та препаровані традиційні інструменти: мікротональна бандура та цимбали, альпійська цитра, гуслі, кантеле, морін хуур (монгольська народна двострунна віолончель).

Міжнародний оперний проєкт "Чорнобильдорф" ("Chornobyldorf") створюється за підтримки Українського культурного фонду. Проєкт підтримує Європейський Союз за програмою "Дім Європи". Співорганізатор проєкту - Мистецький Арсенал.

Прем’єра опери CHORNOBYLDORF відбудеться в Мистецькому Арсеналі 31 жовтня та 1 листопада.