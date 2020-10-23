У Львові на площі перед Оперним театром облаштували новий сухий фонтан вартістю майже 1,5 млн доларів. Він дасть змогу "почути" вистави й на вулиці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"На площі ще не все завершено, але сам принцип роботи фонтана дуже приємний. Я пригадую, як львів'яни колись дуже важко сприймали фонтан на площі Митній, а сьогодні він вважається улюбленим для дітей. Тож Опера отримала чудовий подарунок до 120-ліття. Зроблено все дуже якісно. Це подарунок компанії "Сокар", ми з бюджету не заплатили за це жодної гривні", – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Перед Львівською оперою запрацював новий сухий фонтан / Фото: Львівська міськрада

Також на відремонтованій площі встановили питний фонтанчик і мінімакет Оперного театру. Паралельно ще триває ремонт центральної пішохідної алеї на пр. Свободи. Роботи планують завершити до кінця листопада.

Проєкт реконструкції фонтану та площі розробили київські архітектори. Автори: Іван Юнаков, Андрій Карпов, Ярослав Катрич, Максим Астрейко, Володимир Томіленко.

Обрис площі – силует скрипки, гриф якої примикає до Оперного театру. Струни виготовлені азбукою Морзе з RGB LED-підсвічуванням і читаються як "Місце можливостей". Мініметеостанція, розроблена інженерами, буде регулювати напір і висоту струменя фонтану залежно від погоди й сили вітру. Синхронізація фонтану з оперним театром дасть змогу насолодитися виставою не тільки всередині театру, а й ззовні.

Приблизна вартість робіт з облаштування нового фонтану – 1,5 млн. доларів.

Фото, відео: Львівська місьрада