Непал закрив доступ на Еверест через карантин

У непальському селищі Намче-Базар поблизу Евересту виявили перший випадок зараження COVID-19. Влада Непалу терміново призупинила транспортне сполучення з регіоном.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Himalayan.

"Сьогодні (22 жовтня – ред..) у Намче-Базарі було повідомлено про перший випадок зараження коронавірусом, після цього рейси до району Евересту припинені до подальшого повідомлення", - йдеться у публікації.

Зазначається, що у п’ятницю група лікарів вирушить до Намче-Базара, який є ключовим пунктом для альпіністів, котрі прямують до Евересту. Медики займуться збором зразків для тестування на COVID-19.

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Як повідомлялося, від початку пандемії, за даними ВООЗ, зафіксовано 41 104 946 випадків коронавірусу, у тому числі 1 128 325 летальних.