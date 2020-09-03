У Непалі поліція застосувала водомети проти порушників карантину
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNA.
У Патані 3 вересня відбувся традиційний фестиваль колісниці, участь у якому взяли сотні індусів та буддистів попри запроваджені в країні карантинні обмеження.
Поліція заявила, що унаслідок зіткнень постраждало щонайменше четверо її співробітників. Учасники фестивалю також постраждали, але точна кількість не відома.
Люди щороку приїжджають до міста Патан, щоб подивитися на 15-метрову дерев'яну колісницю, що перевозить божество дощу Маккіндра Натх.
Захід мав відбутися наприкінці квітня, але був перенесений через запроваджений 24 березня в Непалі загальнонаціональний карантин.
За даними Worldometer, у світі зафіксовано 26 369 929 випадок COVID-19, зокрема 870 646 летальних, одужали 18 567 376 осіб.
Фото: AFP