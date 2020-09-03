У Непалі поліція застосувала водомети проти порушників карантину

Поліція Непалу застосувала сльозогінний газ та водомети, щоб зупинити релігійну процесію у місті Патан, яка проходила з порушенням карантинних обмежень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNA.

У Патані 3 вересня відбувся традиційний фестиваль колісниці, участь у якому взяли сотні індусів та буддистів попри запроваджені в країні карантинні обмеження.

Поліція заявила, що унаслідок зіткнень постраждало щонайменше четверо її співробітників. Учасники фестивалю також постраждали, але точна кількість не відома.

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Люди щороку приїжджають до міста Патан, щоб подивитися на 15-метрову дерев'яну колісницю, що перевозить божество дощу Маккіндра Натх.

Захід мав відбутися наприкінці квітня, але був перенесений через запроваджений 24 березня в Непалі загальнонаціональний карантин.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 26 369 929 випадок COVID-19, зокрема 870 646 летальних, одужали 18 567 376 осіб.

Фото: AFP