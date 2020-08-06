Непал відкриває Еверест для туристів

Влада Непалу ухвалила рішення відкрити доступ на Еверест для альпіністів з початком осіннього сезону.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Travel + Leisure.

«Найвища вершина світу – гора Еверест – знову відкриється для мандрівників цієї осені після того, як альпінізм в Непалі було призупинено в березні через пандемію коронавірусу», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що королівство 30 липня оголосило про початок видавання дозволів на підкорення піку, як й інших гір Гімалаїв, якраз до відкриття осіннього сезону сходження, що триває з вересня до листопада.

Непал, де розташовано вісім з 14 найвищих вершин світу, наприкінці липня скасував загальнонаціональний карантин, а також оголосив, що готелі та ресторани можуть відкритися за умови дотримання протиепідемічних заходів, а казино, спа, салони краси та тренажерні зали залишаються закритими. Міжнародне та внутрішнє авіасполучення планують відновити 17 серпня.

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З 1,2 мільйона щорічних відвідувачів третина зазвичай приїздить восени, тому країна сподівається, що відкриття гір допоможе залежній від туризму місцевій економіці, яка зазнала значних втрат через пандемію.

Як повідомляє видання, через те, що не було потреби в послугах щодо організації сходжень у популярні для альпінізму місяці – квітень та травень, – близько 200 тисяч шерпів, гідів та носильників залишилися без роботи, що призвело до втрати мільйонів доларів. У травні до Непалу прибули лише 30 іноземних туристів, як порівняти з 70 тисячами за аналогічний період 2019-го.

За даними Університету Джона Гопкінса, станом на 6 серпня кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 у Непалі становить 21 750 осіб, з них 65 – летальні.