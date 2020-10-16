Експерти назвали найкращі місця для мандрівок після пандемії

Авторитетний туристичний журнал Lonely Planet склав рейтинг найкращих дестинацій, куди варто відправитися після пандемії коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті видання.

«COVID-19 призвів до обмежень на подорожі, що, можливо, підрізало вам крила в 2020 році. Однак зараз ідеальний час, щоб спланувати й бути готовими до наступних пригод, коли знову буде безпечно вирушати в дорогу. Ми думаємо, ці місця заслуговують на те, щоб їх відвідати: одні викличуть смиренність, інші вразять і здивують вас», – йдеться в повідомленні.

Так, до топ-10 потрапили:

«Загублене місто» Петра (Йорданія). Галапагоські острови. Національний парк Улуру-Ката Тьюта (Австралія). Дельта Окаванґо (Ботсвана). Єллоустонський національний парк (США). Озеро Блед (Словенія). Водоспад Ігуасу (кордон Бразилії та Аргентини). Храми Ангкора (Камбоджа). Солончак Уюні (Болівія). Кільце Аннапурни (Непал).

Загалом до списку Ultimate Travel List увійшли 500 напрямків. Це місця, які Lonely Planet обов'язково рекомендує побачити кожному мандрівникові.