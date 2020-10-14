Морські видри перетворили містечко в Японії на туристичний «магніт»

Японське містечко Хаманака набуває популярності серед туристів завдяки грайливим морським ссавцям, що живуть біля місцевого мису.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Travel + Leisure.

«Туристи стікаються до невеличкого японського містечка Хаманака на східній стороні острова Хоккайдо, щоб насолодитися рідкісним видовищем: морськими видрами (каланами) в дикій природі», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за останні кілька місяців кількість відвідувачів у місцевому готелі Kawamura Ryokan зросла в рази. Багато хто приїжджає з професійною фототехнікою.

Морських видр, що перебувають під загрозою зникнення, можна побачити на мисі Кірітаппу впродовж року.

У 2017-му в цьому районі жили лише дві самки і самець. Торік у них народилося четверо дитинчат, але вижив тільки один малюк. А цієї весни на світ з'явилася ще одна морська видра.

По всій Японії в чотирьох океанаріумах живуть тільки шість каланів (в 1994-му їх було 128 у 28 закладах). Найстаріша морська видра в неволі на ім'я Расука померла минулого місяця у віці 25 років в акваріумі Нотодзіма в префектурі Ісікава. Її привезли до Японії з Аляски в 1998 році.

Фото: Yoshihiro Kataoka