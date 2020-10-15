Привиди й чаклунське зілля: Дніпро кличе на містичний вечір у палаці

У Дніпрі всіх охочих запрошують на екскурсію «Гелловін у Потьомкінському палаці», яка відбудеться 30 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Туристичний інформаційний центр м. Дніпро у Фейсбуці.

Зазначається, що гостей містичного вечора зустрінуть привиди історичних постатей.

«Ми поринимо в історію палацу, овіяну таємницями та легендами. Пройдемося темними коридорами, не знаючи, що на нас чекає за новим поворотом, а відьми й чорти додадуть таємничості інтерактивній екскурсій. Трішки страху, веселощів, творчості й, звичайно, історія палацу. Все це в живому музичному супроводі», – написали організатори.

Для поціновувачів літератури обіцяють підготувати уривок із твору Миколи Гоголя «Вій» у виконанні театру-студії «Маски». А наприкінці подорожі заплановано частування «чаклунським зіллям». Крім того, всі учасники отримають у подарунок «оберіг від злих сил».

У зв'язку з карантином кількість місць обмежена, необхідний попередній запис.

Екскурсія триватиме 1,5 години. Початок о 19:00.

Місце зустрічі – Потьомкінський палац в парку Т.Г. Шевченка (палац студентів ДНУ).