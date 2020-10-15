У Коломиї запроваджують вечірні екскурсії-квести

Відшукати скарб Олекси Довбуша пропонуватимуть охочим у Коломиї на Івано-Франківщині під час вечірніх екскурсій, які запроваджують у місті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ТРК НТК.

Усе для того, зазначають телевізійники, щоб продемонструвати туристам, що Коломия – не лише транзитний пункт дорогою у Карпати, а цікаве місто, де можна провести не один день, надихнувшись місцевим колоритом.

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«Пошук скарбів опришка Олекси Довбуша – основна тема екскурсії Коломиєю. Це – не звична розповідь, а історичний квест. Учасники екскурсії мають відповідати на запитання, часом відшукуючи відповіді на фасадах давніх коломийських будинків, барельєфах чи у закутках міста», – йдеться в сюжеті.

Як відомо, Коломия – важливий центр суспільного, культурного, освітнього життя Прикарпаття, який вважають столицею Покутського краю. Вона зберегла своєрідний архітектурний шарм європейського міста, розбудованого на межі ХІХ-ХХ століть. Місто має колоритні музеї, яскраві пам’ятки історії, культури та архітектури.