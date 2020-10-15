Екскурсії маріупольськими вулицями водитиме Архип Куїнджі

У Маріуполі, що на Донеччині, впродовж трьох днів – з 15 до 17 жовтня – триватимуть театралізовані екскурсії вулицями міста до 10-річчя Художнього музею імені Архипа Куїнджі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє "Приазовский рабочий".

"Вечірні театралізовані екскурсії для маріупольців і гостей міста краєзнавчий музей (до складу якого входить і художній) вже проводив, і вони користувалися постійним успіхом. Цього разу науковий співробітник буде вживатися в образ Куїнджі, маршрут екскурсії починатиметься від краєзнавчого музею, а завершиться перед копією однієї з найзнаменитіших картин нашого земляка – "Місячна ніч на Дніпрі", – йдеться в повідомленні.

Це лише один із заходів в межах "Днів Куїнджі", які розпочалися 11 жовтня, на День художника України.

Крім того, у дворі музею пройдуть пленери для дітей, які мріють стати художниками. Дорослих відвідувачів музей запрошує 21 жовтня на творчу зустріч з відомим маріупольським художником Олександром Шпаком, а 22 і 29 жовтня – на відкриту лекцію "Таємничий Куїнджі. Експонати розповідають..."

Також 22 жовтня на відвідувачів музею чекає презентація оновленої експозиції художнього музею і копії картини Архипа Куїнджі "Чумацький тракт у Маріуполі".