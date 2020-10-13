Опубліковано закон про звільнення переселенців від туристичного збору

Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих умов надання пільг із сплати туристичного збору та податку на нерухоме майно", який звільняє внутрішньо переміщених осіб від туристичного збору, опубліковано в газеті "Голос України".

Як передає Укрінформ, текст закону оприлюднено й на сайті видання.

Закон вносить відповідні зміни до статті 268-ї Податкового кодексу, якою встановлений перелік категорій осіб, які не можуть бути платниками туристичного збору.

Документ доповнює цей перелік і передбачає, що серед осіб, які не можуть бути платниками туристичного збору, також є взяті на облік як внутрішньо переміщені особи відповідно до Закону "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", які тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), зазначених у довідці про взяття на облік ВПО як адреса фактичного місця їхнього проживання/перебування.

Закон набуває чинності наступного дня після опублікування.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 17 вересня ухвалила в другому читанні Закон "Про внесення зміни до статті 268 Податкового кодексу України щодо звільнення від сплати туристичного збору внутрішньо переміщених осіб" (№3103). Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав його 24 вересня, а Президент Володимир Зеленський – 12 жовтня.