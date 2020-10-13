Опубліковано закон про звільнення переселенців від туристичного збору
Як передає Укрінформ, текст закону оприлюднено й на сайті видання.
Закон вносить відповідні зміни до статті 268-ї Податкового кодексу, якою встановлений перелік категорій осіб, які не можуть бути платниками туристичного збору.
Документ доповнює цей перелік і передбачає, що серед осіб, які не можуть бути платниками туристичного збору, також є взяті на облік як внутрішньо переміщені особи відповідно до Закону "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", які тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), зазначених у довідці про взяття на облік ВПО як адреса фактичного місця їхнього проживання/перебування.
Закон набуває чинності наступного дня після опублікування.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 17 вересня ухвалила в другому читанні Закон "Про внесення зміни до статті 268 Податкового кодексу України щодо звільнення від сплати туристичного збору внутрішньо переміщених осіб" (№3103). Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав його 24 вересня, а Президент Володимир Зеленський – 12 жовтня.