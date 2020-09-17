Переселенців звільнили від туристичного збору – Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила в другому читанні Закон "Про внесення зміни до статті 268 Податкового кодексу України щодо звільнення від сплати туристичного збору внутрішньо переміщених осіб".

Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідний проєкт №3103 проголосувало 317 народних депутатів.

Документ вносить зміни до статті 268-ї Податкового кодексу, якою встановлений перелік категорій осіб, які не можуть бути платниками туристичного збору.

Як зазначається у пояснювальній записці, наразі внутрішньо переміщені особи, які продовжують проживати у готелях, санаторіях тощо, мають сплачувати туристичний збір за місцем свого фактичного проживання на підконтрольній уряду території, що ставить їх у невигідне становище, як порівняти з іншими громадянами України.

Ухваленим законом встановлено, що платниками туристичного збору не можуть бути особи, які взяті на облік як внутрішньо переміщені, у разі, якщо адреса їхнього фактичного місця проживання, зазначеного у довідці про взяття на облік, є адресою одного з місць проживання (ночівлі), визначених у пп. 268.5.1 п. 268.5 ст. 268 ПК (це, зокрема, готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади; житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти).

Податковий кодекс доповнено пп. 268.2.2 п. 268.2 ст. 268 підпунктом "з".

Закон ухвалено з необхідними техніко-юридичними правками. У першому читанні він був ухвалений 1 вересня 2020 року.