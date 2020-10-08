У Києві презентували чат-бот із юридичними порадами для переселенців

Презентація чат-боту «Юридичний порадник для ВПО» на платформах Viber та Telegram відбулася 8 жовтня в Укрінформі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Найголовніша перевага чат-боту – в його доступності: він працює без кордонів, неважливо, знаходиться людина в Києві, за кордом чи на лінії розмежування, тобто кожна особа, яка має доступ до інтернету, може брати поради від цього помічника. Працює він 24 години на добу, тобто не треба чекати, поки розпочнеться робочий день у юриста, стояти в черзі. Тим паче спілкується він зрозумілою мовою, але не примітивною. Пропонує легкий пошук відповідей, але ні до чого не зобов’язує, тобто тут відсутня реєстрація, немає жодних підписок. Він завжди надає актуальну інформацію. Крім того, він безкоштовний для користувачів і надає інформацію особам незалежно від їхнього віку, тобто повністю усувається таким чином дискримінаційність», – зазначила проєктний менеджер і юрист благодійного фонду «Право на захист» Дар’я Лисенко, яка виступила ініціатором створення чат-боту.

Також, із її слів, важливою ознакою «Юридичного порадника для ВПО» є його експертність, адже розроблений він спеціалістами БФ «Право на захист», які працюють у цій галузі вже понад п’ять років, тобто від самого початку збройної агресії Росії на сході України.

«Окрім того, чат-бот надає можливість створення хабу, тобто вся інформація, необхідна для переселенців, для жителів лінії розмежування та тимчасово окупованих територій, знаходиться в одному місці. Також є можливість зворотного зв’язку: є можливість зателефонувати на гарячу лінію, написати на електронну пошту або на сторінку у Фейсбук Юридичного порадника для ВПО» – додала Лисенко.

У чат-боті модна знайти інформацію щодо пенсійного забезпечення, соціальних виплат, житлових програм, перетину КПВВ, надання грошової допомоги ВПО, які одночасно є й учасникам АТО/ООС, стосовно карантину та виборчих прав, а також даються поради, як відновити особисті документи.

Заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Снавер Сейтхалілєв назвав запуск цього чат-боту важливим кроком на шляху до paperless держави.

«Дуже часто громадяни з цієї категорії потребують швидкої юридичної допомоги, і прямий обов’язок Мінреінтеграції – сприяти у вирішенні цих питань, зокрема використовуючи сучасні технологічні засоби. Я впевнений, що цей інструмент буде корисним для наших громадян у тому, щоб отримувати інформацію та юридичну допомогу швидко так якісно. Чому саме чат-бот? Бо ми знаємо, що це дуже зручно: система розрахована таким чином, що найбільш затребувані питання постають в першу чергу. До того ж, не потрібно нічого завантажувати – достатньо вже встановленого месенджера. Варто ще врахувати, що за деяких обставин наші ресурси блокують на тимчасово окупованих територіях» – прокоментував урядовець.

За його словами, майже шість мільйонів громадян України на сьогодні проживають на тимчасово окупованих територіях. Він також нагадав що поточного тижня було запроваджено електронну довідку ВПО в мобільному додатку «Дія».

«Ми рухаємося до нашої основної мети – перехід у сіх державних послуг в онлайн-формат, а наше міністерство працює над тим, щоб вони були доступні й на всій території України», – додав Сейтхалілєв.

Головний спеціаліст відділу супроводу проєктів цифрової трансформації департаменту координації проєктів цифрової трансформації Міністерства цифрової трансформації Валерій Штаба підкреслив, що чат-бот «Юридичний порадник для ВПО» є інструментом інклюзії, який дозволяє включати соціальні групи в загальний тренд країни.

Координатор з питань надання правової допомоги БФ «Право на захист» Юлія Трало поінформувала, що їхній проєкт із надання правової допомоги внутрішньо переміщеним особам працює вже п’ять років і в п’ятих східних регіонах України, і за цей час понад 40 тисяч осіб скористалися їхнім послугами, зокрема дев’ять тисяч – цьогоріч.

«За аналізами нашої роботи за дев’ять місяців, кожна четверта людина, яка звернулася по нашу допомогу, проживає на лінії розмежування, а кожна дев’ята – на неконтрольованій території», – уточнила вона, зауваживши, що для цієї категорії населення дуже важливо мати можливість користуватися такими засобами, як чат-бот.

Чат-бот є спільним продуктом швейцарсько-української Програми EGAP та юридичної команди БФ «Право на захист», яка з 2014 року опікується питаннями правового захисту переселенців та людей, що постраждали внаслідок конфлікту на сході України. Чат-бот «Юридичний порадник для ВПО» створено фахівцями БФ «Право на захист» за підтримки експертів Програми EGAP, яка реалізується Фондом Східна Європа та фінансується Швейцарією.

Фото: Олена Худякова